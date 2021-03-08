***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/03/2021Karar Sayısı19-1SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı31 Aralık 2020 dönemi Faaliyet Raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916140BIST