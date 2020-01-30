***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK başvurusu hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2019İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 30.01.2020Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu, fonlama yapısının çeşitlendirilmesi politikası doğrultusunda, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla, yurt içinde 4.000.000.000.- TL nominal değere kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerle Türk Lirası cinsinden tertipler halinde, gerek halka arz yoluyla gerekse nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edebilmesi için, 30.01.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak Özet, Sermaye Piyasası Aracı Notu, İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 INGBANK İzahname Özet.pdfEK: 2 INGBANK İhraççı Bilgi Dokümanı.pdfEK: 3 INGBANK Sermaye Piyasası Aracı Notu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815366BIST