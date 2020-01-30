GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

30.01.2020 11:47
GÜNCEL HABERLER



***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2019
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.01.2020

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, fonlama yapısının çeşitlendirilmesi politikası doğrultusunda, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla, yurt içinde 4.000.000.000.- TL nominal değere kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerle Türk Lirası cinsinden tertipler halinde, gerek halka arz yoluyla gerekse nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edebilmesi için, 30.01.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak Özet, Sermaye Piyasası Aracı Notu, İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 INGBANK İzahname Özet.pdf
EK: 2 INGBANK İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
EK: 3 INGBANK Sermaye Piyasası Aracı Notu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815366


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05119.850
Değişim :  0,13% |  160,17
Açılış :  119.231  
Önceki Kapanış :  119.689  
En Yüksek
119.872 En Düşük
118.256
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 3,39 52.010.681 % 19,79  
SAMAT 2,80 35.207.683 % 10,67  
BEYAZ 4,18 3.516.096 % 10,00  
PENGD 3,41 60.577.169 % 6,90  
ESCOM 2,57 5.123.539 % 6,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8007 7,8398 % 0,92  
Frank 6,1427 6,1797 % 0,84  
Riyal 1,5892 1,5972 % 0,38  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.579 1.579 2,19  
Altın Gr. 304 304 1,82  
Cumhuriyet 2.008 2.038 16,00  
Tam 1.999 2.049 17,17  
Yarım 966 991 8,31  
Çeyrek 485 496 4,15  
Gümüş.Ons 17,87 17,91 0,33  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,08  
B. Petrol 57,61 57,61 -1,30  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru