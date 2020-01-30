***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.01.2020 11:47
***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı ihracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.07.2019
İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 30.01.2020
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu, fonlama yapısının çeşitlendirilmesi politikası doğrultusunda, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla, yurt içinde 4.000.000.000.- TL nominal değere kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerle Türk Lirası cinsinden tertipler halinde, gerek halka arz yoluyla gerekse nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edebilmesi için, 30.01.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan taslak Özet, Sermaye Piyasası Aracı Notu, İhraççı Bilgi Dokümanı ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 INGBANK İzahname Özet.pdf
EK: 2 INGBANK İhraççı Bilgi Dokümanı.pdf
EK: 3 INGBANK Sermaye Piyasası Aracı Notu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815366
BIST
18:05119.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 160,17
|Açılış
|: 119.231
|
|Önceki Kapanış
|: 119.689
|
119.872
En Düşük
118.256
18:055,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0190
|Açılış
|: 5,9760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9878
En Düşük
5,9563
18:056,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0405
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,6101
En Düşük
6,5593
18:05303,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,68
|Açılış
|: 303,74
|
|Önceki Kapanış
|: 302,06
|
305,17
En Düşük
301,80
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,39
|52.010.681
|% 19,79
|
|SAMAT
|2,80
|35.207.683
|% 10,67
|
|BEYAZ
|4,18
|3.516.096
|% 10,00
|
|PENGD
|3,41
|60.577.169
|% 6,90
|
|ESCOM
|2,57
|5.123.539
|% 6,20
|
|HUBVC
|25,68
|8.771.400
|% -20,00
|
|RYGYO
|5,41
|4.256.985
|% -19,97
|
|RYSAS
|5,90
|10.654.104
|% -19,95
|
|TKNSA
|7,04
|7.697.548
|% -19,91
|
|NATEN
|15,60
|21.377.718
|% -19,50
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|IPEKE
|9,89
|656.526.691
|% 1,33
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|GARAN
|12,10
|515.799.936
|% 2,11
|
|ODAS
|2,03
|523.551.523
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,81
|573.892.269
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,66
|276.252.013
|% -0,60
|
|TSKB
|1,38
|224.724.047
|% 2,99
|
|THYAO
|13,83
|2.048.752.161
|% -1,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8007
|7,8398
|% 0,92
|
|Frank
|6,1427
|6,1797
|% 0,84
|
|Riyal
|1,5892
|1,5972
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|2,19
|
|Altın Gr.
|304
|304
|1,82
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|16,00
|
|Tam
|1.999
|2.049
|17,17
|
|Yarım
|966
|991
|8,31
|
|Çeyrek
|485
|496
|4,15
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,08
|
|B. Petrol
|57,61
|57,61
|-1,30
|