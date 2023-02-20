***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.02.2023 16:59
***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Finansman Bonosu ve/veya Tahvil İhraçlarına İlişkin Olarak Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun 17.02.2023 tarih ve 15/2 sayılı kararı uyarınca, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla, yurt içinde 8.000.000.000.- TL nominal değere kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerle Türk Lirası cinsinden seriler halinde, gerek halka arz yoluyla gerekse halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış veya tahsisli satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarına ilişkin olarak, gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115240
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 122,10
|Açılış
|: 5.052
|
|Önceki Kapanış
|: 5.027
|
5.173
En Düşük
5.014
18:0518,8639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 19,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9079
En Düşük
18,8103
18:0520,1624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4400
|
20,2059
En Düşük
20,0600
18:051.116,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,77
|Açılış
|: 1.116,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,06
|
1.120,85
En Düşük
1.113,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|11,99
|36.483.726
|% 10,00
|
|PCILT
|23,76
|19.408.354
|% 10,00
|
|ODAS
|7,48
|544.578.492
|% 10,00
|
|CIMSA
|144,10
|783.869.171
|% 10,00
|
|CMBTN
|741,70
|38.955.840
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,30
|56.350.536
|% -9,06
|
|BRKO
|4,86
|6.166.355
|% -7,25
|
|BVSAN
|37,90
|697.409.400
|% -7,20
|
|IHAAS
|125,30
|47.459.677
|% -6,49
|
|KUVVA
|41,88
|894.781
|% -4,82
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|SISE
|47,50
|5.377.532.537
|% 5,79
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|THYAO
|141,30
|4.261.091.703
|% 0,00
|
|TUPRS
|616,30
|3.532.179.590
|% -1,23
|
|EKGYO
|8,12
|2.655.003.645
|% 9,88
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|PETKM
|16,70
|2.559.109.629
|% 8,44
|
|AKBNK
|15,99
|2.403.492.755
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8542
|18,8582
|% -0,02
|
|Euro
|20,1617
|20,1673
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,6281
|22,7416
|% -0,09
|
|Frank
|20,3501
|20,4727
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0136
|5,0388
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|7.604
|7.719
|37,00
|
|Tam
|7.621
|7.680
|24,00
|
|Yarım
|3.723
|3.758
|12,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.879
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,23
|0,02
|
|B. Petrol
|83,85
|83,85
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
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17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
-
17:57KORDS
Yüzde 6.95 oranında artışla 76.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 484 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 36 üstünde . İşlem hacmi 69, 002.00 milyon TL de
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17:56CANTE
Yüzde 6.42 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 551 adet işlem