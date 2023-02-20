***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Finansman Bonosu ve/veya Tahvil İhraçlarına İlişkin Olarak Genel Müdürlüğe Yetki Verilmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun 17.02.2023 tarih ve 15/2 sayılı kararı uyarınca, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla, yurt içinde 8.000.000.000.- TL nominal değere kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerle Türk Lirası cinsinden seriler halinde, gerek halka arz yoluyla gerekse halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış veya tahsisli satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarına ilişkin olarak, gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115240BIST