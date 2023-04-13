***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK başvurusu hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2023İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.04.2023Ek AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulunun Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 8.000.000.000 TL - (Sekiz Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden seriler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edebilmesi için, 13.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137632BIST