***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.04.2023 16:37
***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.04.2023
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 8.000.000.000 TL - (Sekiz Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden seriler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edebilmesi için, 13.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137632
BIST
18:055.136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -10,56
|Açılış
|: 5.165
|
|Önceki Kapanış
|: 5.146
|
5.196
En Düşük
5.132
18:0519,3376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,6157
En Düşük
19,2915
18:0521,4271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2016
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,6142
En Düşük
21,1879
18:051.268,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 16,95
|Açılış
|: 1.268,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,29
|
1.283,13
En Düşük
1.249,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|110,00
|34.108.947
|% 10,00
|
|BALAT
|16,94
|1.561.581
|% 10,00
|
|POLTK
|2.208,60
|26.706.341
|% 10,00
|
|CRFSA
|63,85
|115.247.396
|% 9,99
|
|SONME
|32,14
|27.963.674
|% 9,99
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|MEGAP
|3,59
|93.654.081
|% -40,37
|
|KZBGY
|20,14
|346.128.850
|% -7,27
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% -6,30
|
|SAFKR
|13,38
|53.570.652
|% -6,24
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 2,77
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,11
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,23
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 2,15
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% -1,30
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% -3,52
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.315
|% -0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3319
|19,3376
|% 0,16
|
|Euro
|21,4060
|21,4271
|% 0,95
|
|Sterlin
|24,1397
|24,2607
|% 0,41
|
|Frank
|21,7032
|21,8339
|% 1,12
|
|Riyal
|5,1386
|5,1643
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.041
|2.041
|26,25
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|16,86
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.705
|8.787
|112,00
|
|Yarım
|4.251
|4.300
|55,00
|
|Çeyrek
|2.126
|2.150
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,78
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,02
|0,18
|
|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-0,28
|