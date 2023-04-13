Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.04.2023 16:37
***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı Borsa İstanbul A.Ş. ve SPK başvurusu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.04.2023

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunun Genel Müdürlüğe verdiği yetkiye istinaden Bankamızın Türk Lirası cinsinden, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla yurt içinde 8.000.000.000 TL - (Sekiz Milyar Türk Lirası) nominal tutara kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden seriler halinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edebilmesi için, 13.04.2023 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137632


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.136
Değişim :  -0,21% |  -10,56
Açılış :  5.165  
Önceki Kapanış :  5.146  
En Yüksek
5.196 En Düşük
5.132
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 110,00 34.108.947 % 10,00  
BALAT 16,94 1.561.581 % 10,00  
POLTK 2.208,60 26.706.341 % 10,00  
CRFSA 63,85 115.247.396 % 9,99  
SONME 32,14 27.963.674 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3319 19,3376 % 0,16  
Euro 21,4060 21,4271 % 0,95  
Sterlin 24,1397 24,2607 % 0,41  
Frank 21,7032 21,8339 % 1,12  
Riyal 5,1386 5,1643 % 0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.041 2.041 26,25  
Altın Gr. 1.268 1.268 16,86  
Cumhuriyet 8.691 8.822 180,00  
Tam 8.705 8.787 112,00  
Yarım 4.251 4.300 55,00  
Çeyrek 2.126 2.150 28,00  
Gümüş.Ons 25,75 25,78 0,26  
Gümüş Gr. 16,01 16,02 0,18  
B. Petrol 87,05 87,05 -0,28  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru