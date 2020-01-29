***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu, fonlama yapısının çeşitlendirilmesi politikası doğrultusunda, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla, yurt içinde 4.000.000.000.- TL nominal değere kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerle Türk Lirası cinsinden tertipler halinde, gerek halka arz yoluyla gerekse nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli satış yoluyla, finansman bonosu ve/veya tahvil ihraçlarına ilişkin olarak, gerekli başvuruların yapılması ve gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi için ING Bank A.Ş. Genel Müdürlüğüne yetki vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815223BIST