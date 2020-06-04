***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2012 yılından bu yana Bankamızda görev yapan Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper İhsan Gökgöz, ING Türkiye Genel Müdürü olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849030BIST