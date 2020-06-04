***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 12:34
***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2012 yılından bu yana Bankamızda görev yapan Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper İhsan Gökgöz, ING Türkiye Genel Müdürü olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849030
BIST
15:19109.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 461,07
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:196,7635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:197,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:19370,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,20
|Açılış
|: 370,15
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,06
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.250.740
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|36.369.544
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.260.260
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.497.902
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.418.838
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.742.733
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|1.062.185.608
|% 1,20
|
|ASELS
|32,00
|904.637.734
|% 0,76
|
|GARAN
|8,18
|609.044.083
|% -0,49
|
|PETKM
|3,75
|570.287.943
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,67
|497.734.834
|% 0,60
|
|EKGYO
|1,67
|497.734.834
|% 0,60
|
|PETKM
|3,75
|570.287.943
|% 2,18
|
|TSKB
|1,15
|153.106.705
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,38
|180.263.244
|% 1,47
|
|TRGYO
|2,97
|361.753.468
|% 4,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4338
|8,4761
|% -0,17
|
|Frank
|7,0043
|7,0464
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7907
|1,7997
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,79
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.434
|7,80
|
|Tam
|2.477
|2.505
|8,10
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|3,90
|
|Çeyrek
|604
|611
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,61
|39,61
|-0,18
|