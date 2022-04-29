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***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.04.2022 17:11
***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçi Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 8.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 02.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 368
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %24
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %23.98
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSINGB52316
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 280.000.000
İhraç Fiyatı 0,80517
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.05.2023
Kayıt Tarihi 28.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 280.000.000

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating Ulusal Not / AA (tur) 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 27-28 Nisan 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 29 Nisan 2022, itfa tarihi ise 02 Mayıs 2023 olan 280.000.000.-TL nominal değerli, 368 gün vadeli iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025675


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ARENA 14,30 24.913.556 % 10,00  
OYAYO 7,81 8.227.437 % 10,00  
CEMTS 25,96 39.027.008 % 10,00  
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Tam 6.057 6.208 105,91  
Yarım 2.928 3.003 51,23  
Çeyrek 1.468 1.502 25,62  
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