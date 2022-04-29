***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçi Nitelikli Yatırımcıya SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 8.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 02.05.2023Vade (Gün Sayısı) 368Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %24Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %23.98Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSINGB52316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 28.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 280.000.000İhraç Fiyatı 0,80517Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.05.2023Kayıt Tarihi 28.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 280.000.000Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Rating Ulusal Not / AA (tur) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 27-28 Nisan 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 29 Nisan 2022, itfa tarihi ise 02 Mayıs 2023 olan 280.000.000.-TL nominal değerli, 368 gün vadeli iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025675BIST