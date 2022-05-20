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***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.05.2022 16:21
***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 8.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19.50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.97
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFINGB82211
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 220.000.000
İhraç Fiyatı 0,95364
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 19.08.2022
Kayıt Tarihi 18.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 220.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Rating Ulusal Not / AA (tur) 25.02.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 17-18 Mayıs 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 20 Mayıs 2022, itfa tarihi ise 19 Ağustos 2022 olan 220.000.000.-TL nominal değerli, 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031477


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