***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 8.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 19.08.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19.50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20.97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFINGB82211Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 18.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 220.000.000İhraç Fiyatı 0,95364Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 19.08.2022Kayıt Tarihi 18.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 19.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 220.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Rating Ulusal Not / AA (tur) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 17-18 Mayıs 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 20 Mayıs 2022, itfa tarihi ise 19 Ağustos 2022 olan 220.000.000.-TL nominal değerli, 91 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031477BIST