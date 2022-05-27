***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçi Nitelikçi Yatırımcıya SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 8.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 30.05.2023Vade (Gün Sayısı) 368Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %29,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %28,97Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSINGB52324Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.05.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 26.05.2022Vade Başlangıç Tarihi 27.05.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 148.030.000İhraç Fiyatı 0,77376Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 30.05.2023Kayıt Tarihi 29.05.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 148.030.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Rating Ulusal Not / AA (tur) 25.02.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarBankamız tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 26 Mayıs 2022 talep toplama tarihli, vade başlangıç tarihi 27 Mayıs 2022, itfa tarihi ise 30 Mayıs 2023 olan 148.030.000.-TL nominal değerli, 368 gün vadeli iskontolu borçlanma aracı ihracı gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032945BIST