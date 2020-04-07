***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)JOHN THOMAS MC CARTHY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Y.K. Başkanı, ING European Financial Services Plc. Y.K. Başkanı, ING Bank N.V. İstanbul İrtibat Bürosu Türkiye Temsilciliği 0.0000000287ADRIANUS JOHANNES ANTONIUS KAS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ING Bank N.V. CORM, ING Bank Slaski YK Üyesi 0.0000000287AYŞE CANAN EDİBOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Vekili Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi, Tüpraş- Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi 0.0000000287MÜRÜVET SEMRA KURAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi 0SALI SALIESKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ING Groep-Teknoloji, Operasyon ve Transformasyondan Sorumlu CFO 0.0000000287MARTIJN BASTIAAN KAMPS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi (Martijn Bastiaan Kamps'ın yemin prosedürü henüz tamamlanmadığından göreve başlamamıştır.) ING NV - Mevzuat Verilerinden Sorumlu Direktör 0Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerJOHN THOMAS MC CARTHY Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Y.K. Başkanı, ING European Financial Services Plc. Y.K. Başkanı, ING Bank N.V. İstanbul İrtibat Bürosu Türkiye TemsilciliğiADRIANUS JOHANNES ANTONIUS KAS Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ING Bank N.V. CORM, ING Bank Slaski YK ÜyesiAYŞE CANAN EDİBOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Vekili Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi, Tüpraş- Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Bağımsız Y.K. ÜyesiSALI SALIESKI Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ING Groep-Teknoloji, Operasyon ve Transformasyondan Sorumlu CFOMÜRÜVET SEMRA KURAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. ÜyesiAYŞEGÜL AKAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Kurumlar, Ticaret Finansmanı ve Borç Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı ---BAHADIR ŞAMLI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı ---BOHDAN ROBERT STEPKOWSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Finansal Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı ---GÜNCE ÇAKIR Genel Müdür Yardımcısı Avukat Hukuk Genel Müdür Yardımcısı ---KEMAL ATIL ÖZUS Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Mali Kontrol ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. ÜyesiİHSAN ÇAKIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ING Faktoring A.Ş. Y.K. Başkan Vekili, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. BaşkanıİLKER KAYSERİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Hazine Genel Müdür Yardımcısı ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Başkan VekiliMURAT TURSUN Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı ---NERMIN GÜNEY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Finansal Risk Yönetimi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi, Kredi Garanti Fonu Y.K. ÜyesiALPER İHSAN GÖKGÖZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. BaşkanıNURİ YÜCEL ÖLÇER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyon Genel Müdür Yardımcısı ---ÖCAL AĞAR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Krediler Genel Müdür Yardımcısı , Tüzel Krediler Tahsis ve Risk Analitikleri Genel Müdür Yardımcısı ---MELTEM ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ---MARTIJN BASTIAAN KAMPS Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi (Martijn Bastiaan Kamps'ın yemin prosedürü henüz tamamlanmadığından göreve başlamamıştır.) ING NV - Mevzuat Verilerinden Sorumlu Direktörhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835802BIST