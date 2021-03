***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)JOHN THOMAS MC CARTHY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Y.K. Başkanı, ING European Financial Services Plc. Y.K. Başkanı, ING Bank N.V. İstanbul İrtibat Bürosu Türkiye Temsilciliği 0.0000000287AYŞE CANAN EDİBOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Tüpraş- Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Bağımsız Y.K. Üyesi 0.0000000287MÜRÜVET SEMRA KURAN Kadın omitesi Üyesi ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı - Finans Kulüp Y.K. Üyesi 0SALI SALIESKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ING Belgium Managing Director- Head of Retail and Private Banking 0.0000000287MARTIJN BASTIAAN KAMPS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ING NV - Mevzuat Verilerinden Sorumlu Direktör 0.0000000287ALPER İHSAN GÖKGÖZ Erkek Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Dijital Bankacılık, CRM ve İş Ortaklıkları Direktörü -- 0Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerJOHN THOMAS MC CARTHY Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Y.K. Başkanı, ING European Financial Services Plc. Y.K. Başkanı, ING Bank N.V. İstanbul İrtibat Bürosu Türkiye TemsilciliğiAYŞE CANAN EDİBOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Tüpraş- Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. Bağımsız Y.K. ÜyesiSALI SALIESKI Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi ING Belgium Managing Director- Head of Retail and Private BankingMÜRÜVET SEMRA KURAN Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı - Finans Kulüp Y.K. ÜyesiMARTIJN BASTIAAN KAMPS Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ING NV - Mevzuat Verilerinden Sorumlu DirektörALPER İHSAN GÖKGÖZ Genel Müdür Bankacı Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı,Dijital Bankacılık, CRM ve İş Ortaklıkları Direktörü --AYŞEGÜL AKAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Kurumlar ve Borç Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Başkan Vekili, ING Faktoring A.Ş. Y.K. BaşkanıBAHADIR ŞAMLI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı ---BOHDAN ROBERT STEPKOWSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Finansal Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı, Danışman ---GÜNCE ÇAKIR Genel Müdür Yardımcısı Avukat Hukuk Genel Müdür Yardımcısı ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. ÜyesiKEMAL ATIL ÖZUS Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Mali Kontrol ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Başkanı, ING Faktoring A.Ş. Y.K. Başkan VekiliİHSAN ÇAKIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ---İLKER KAYSERİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Hazine Genel Müdür Yardımcısı, Hazine Danışmanı ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Başkan VekiliMURAT TURSUN Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı, Kurumsal Bankacılık ve İştirakler Teftiş Başkan Yardımcısı ---NURİ YÜCEL ÖLÇER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Operasyon Genel Müdür Yardımcısı, Kobi Bankacılığı Ödeme Sistemleri Direktörü ---ÖCAL AĞAR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Krediler Genel Müdür Yardımcısı , Tüzel Krediler Tahsis ve Risk Analitikleri Genel Müdür Yardımcısı, Krediler İzleme Yapılandırma ve Takip Direktörü, Ticari Krediler Değerlendirme ve Strateji Planlama Direktörü ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. ÜyesiMELTEM ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ---OZAN KIRMIZI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörü ING Menkul Değerler A.Ş. Y.K. BaşkanıUMUT PASİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Finansal Risk Yönetimi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı ---