***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









,Dijital Bankacılık, CRM ve İş Ortaklıkları Direktörü --AYŞEGÜL AKAY Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Finansal Kurumlar ve Borç Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Başkan Vekili, ING Faktoring A.Ş. Y.K. BaşkanıBOHDAN ROBERT STEPKOWSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Finansal Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı, Danışman ---GÜNCE ÇAKIR Genel Müdür Yardımcısı Avukat Hukuk Genel Müdür Yardımcısı ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. ÜyesiKEMAL ATIL ÖZUS Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Mali Kontrol ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Başkanı, ING Faktoring A.Ş. Y.K. Başkan VekiliİHSAN ÇAKIR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, KOBİ ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı ---İLKER KAYSERİ Genel Müdür Yardımcısı Hazine Genel Müdür Yardımcısı ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Y.K. Başkan VekiliNURİ YÜCEL ÖLÇER Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) Bankacı Operasyon Genel Müdür Yardımcısı, Kobi Bankacılığı Ödeme Sistemleri Direktörü ING Grubu Perakende Bankacılık COOÖCAL AĞAR Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Krediler Genel Müdür Yardımcısı , Tüzel Krediler Tahsis ve Risk Analitikleri Genel Müdür Yardımcısı, Krediler İzleme Yapılandırma ve Takip Direktörü, Ticari Krediler Değerlendirme ve Strateji Planlama Direktörü ING Finansal Kiralama A.Ş. Y.K. Üyesi, ING Faktoring A.Ş. Y.K. ÜyesiMELTEM ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ---OZAN KIRMIZI Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı, Dijital Bankacılık ve Şube Satış Yönetimi Direktörü ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Y.K. BaşkanıUMUT PASİN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Finansal Risk Yönetimi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı ---OKAN KORKMAZ Başkan Bankacı Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu Başkan Vekili, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı ---WOUTER MEIJS Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı ---http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989862BIST