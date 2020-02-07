GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.540.138
|% 19,97
|ARENA
|13,18
|67.280.191
|% 19,71
|AYCES
|11,59
|6.037.242
|% 14,98
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7772
|7,8162
|% 0,78
|Frank
|6,1503
|6,1874
|% 0,53
|Riyal
|1,6024
|1,6104
|% 0,68
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|3,23
|Altın Gr.
|304
|304
|2,87
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|Yarım
|965
|990
|5,29
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|-0,10
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|B. Petrol
|54,74
|54,74
|-0,19
Seans Raporu
- 17:59IHGZT Yüzde -5.43 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 545 adet işlem
- 17:56XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1347 kaybederek (% -0.92 ) 145, 312
- 17:56XU100 Endeks 121, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 9, 814.00 milyon TL de
- 17:51XU100 Endeks 121, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 9, 649.00 milyon TL de
- 17:51TEKTU Yüzde -4.55 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 546, 915 adet işlem