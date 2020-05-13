***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
13.05.2020 18:17
***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/05/2020
Karar Sayısı
49/1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31 Mart 2020 Konsolide Sorumluluk Beyanı ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844784
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:057,5692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0252
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5638
18:05384,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,60
|Açılış
|: 384,75
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.384.873
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.931
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|933.593
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|69.198
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.452
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.346.740
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.236
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.256.458
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.901.514.801
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|656.918.030
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|624.279.380
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|610.077.639
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,88
|566.315.910
|% 4,02
|
|KRDMD
|2,44
|624.279.380
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|220.795.781
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.432.055
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,88
|566.315.910
|% 4,02
|
|ODAS
|1,85
|227.478.053
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5128
|8,5555
|% -0,47
|
|Frank
|7,1646
|7,2077
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8519
|1,8611
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|11,40
|
|Altın Gr.
|384
|385
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.517
|7,00
|
|Tam
|2.547
|2.583
|7,20
|
|Yarım
|1.243
|1.263
|3,50
|
|Çeyrek
|622
|632
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,02
|
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