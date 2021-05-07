***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi07/05/2021Karar Sayısı42/1Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı31 Mart 2021 Konsolide Sorumluluk Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935371BIST