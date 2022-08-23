***GJH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
23.08.2022 16:07
***GJH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GJH]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonu unvanının 24/08/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GJHGaranti Portföy Kısa Vadeli Serbest FonGaranti Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057791
BIST
16:213.111
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 48,99
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.120
En Düşük
3.070
16:2118,1317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1371
En Düşük
18,0210
16:2118,0641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0854
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0641
En Düşük
17,9383
16:211.012,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,73
|Açılış
|: 1.012,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.016,39
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler16:19
|BFREN
|1.306,80
|14.661.839
|% 10,00
|
|BEYAZ
|13,42
|57.319.578
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|929.268
|% 10,00
|
|COSMO
|36,12
|3.013.491
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,15
|93.640.397
|% 9,98
|
|SANFM
|18,20
|18.234.023
|% -9,00
|
|DIRIT
|4,00
|232.658
|% -6,98
|
|TBORG
|24,44
|1.875.798
|% -5,86
|
|DOBUR
|46,82
|701.752
|% -5,76
|
|BRKO
|1,88
|1.095.080
|% -5,53
|
|THYAO
|67,45
|3.922.992.557
|% -0,44
|
|AKBNK
|11,27
|3.785.019.621
|% 4,74
|
|YKBNK
|6,09
|3.770.437.110
|% 5,18
|
|SISE
|25,70
|2.540.938.597
|% 1,26
|
|ASELS
|26,14
|2.539.748.257
|% 1,32
|
|YKBNK
|6,09
|3.770.437.110
|% 5,18
|
|EKGYO
|3,94
|2.104.236.360
|% 1,55
|
|AKBNK
|11,27
|3.785.019.621
|% 4,74
|
|ALBRK
|2,24
|535.934.467
|% 7,18
|
|ISCTR
|8,15
|1.878.408.682
|% 9,25
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1211
|18,1371
|% 0,40
|
|Euro
|18,0329
|18,0445
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,2660
|21,3726
|% 0,44
|
|Frank
|18,6373
|18,7496
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8126
|4,8367
|% 0,44
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|0,46
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,68
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|0,00
|
|Tam
|6.798
|6.851
|-31,00
|
|Yarım
|3.312
|3.349
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.674
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,03
|
|B. Petrol
|97,98
|97,98
|1,50
|