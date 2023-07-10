***GJS* *ALA* *GUG* *ZVE* *ZVD* *TOG*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GJS******ALA******GUG******ZVE******ZVD******TOG*** ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [GJS, GUG, ZVD, ZVE, TOG]TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGYF-GSYF İç Tüzük ve İhraç Belgesi Değişikliğinin Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169339BIST