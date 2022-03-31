***GKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
31.03.2022 15:12
***GKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [GKB]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 05/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GKBGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Borçlanma Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014414
BIST
15:342.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 11,83
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.243
En Düşük
2.226
15:3414,6742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0211
|Açılış
|: 14,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6759
En Düşük
14,5922
15:3416,3113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0428
|Açılış
|: 16,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2692
15:34912,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,56
|Açılış
|: 912,56
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
912,78
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:32
|TURGG
|216,70
|50.227.144
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.527.769
|% 10,00
|
|PENTA
|374,70
|39.718.369
|% 9,95
|
|YKSLN
|7,22
|63.291.346
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.607.793
|% 9,88
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,23
|127.373.693
|% -7,74
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|KAPLM
|56,80
|6.892.693
|% -4,78
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|THYAO
|32,66
|3.257.459.548
|% 1,49
|
|KRDMD
|15,18
|1.745.378.063
|% 1,54
|
|GARAN
|12,18
|1.647.576.975
|% -0,08
|
|SISE
|15,32
|1.046.971.693
|% 1,26
|
|KARSN
|5,58
|903.606.668
|% 5,08
|
|ODAS
|1,73
|355.364.202
|% 2,98
|
|KARSN
|5,58
|903.606.668
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,07
|559.339.390
|% -1,21
|
|GARAN
|12,18
|1.647.576.975
|% -0,08
|
|ZOREN
|1,87
|224.013.456
|% 2,75
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6675
|14,6754
|% 0,15
|
|Euro
|16,2881
|16,3014
|% -0,32
|
|Sterlin
|19,1990
|19,2953
|% -0,01
|
|Frank
|15,8122
|15,9074
|% -0,01
|
|Riyal
|3,8974
|3,9169
|% 0,04
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|2,57
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|-6,00
|
|Tam
|6.006
|6.156
|-0,78
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-0,37
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-0,19
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,00
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,90
|
Seans Raporu
15:32
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-
15:47XU100
Endeks 2, 242 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 22, 497.00 milyon TL de
-
15:47NTHOL
Yüzde 5.16 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 740, 082 adet işlem
-
15:46ITTFH
Yüzde 5.11 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 552, 004 adet işlem
-
15:45UNLU
Yüzde 4.30 oranında artışla 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 982, 171 adet işlem
-
15:44ITTFH
Yüzde 5.11 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 422, 036 adet işlem