***GKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***GKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [GKB]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 05/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GKBGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Borçlanma Emeklilik Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014414BIST