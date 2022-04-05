***GKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.04.2022 10:54
***GKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GKB]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 05/04/2022 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODUESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GKBGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015762
BIST
11:032.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,13
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:0314,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0333
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7176
En Düşük
14,6627
11:0316,1685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0534
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:03911,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,10
|Açılış
|: 911,45
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:01
|ULUSE
|150,70
|14.159.957
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|1.988.413
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|OSMEN
|26,74
|4.826.212
|% 9,59
|
|IDEAS
|22,78
|17.688.176
|% 8,27
|
|DAPGM
|21,64
|41.173.207
|% -4,08
|
|ERSU
|5,41
|6.953.383
|% -3,22
|
|KGYO
|6,10
|2.279.742
|% -3,17
|
|EDIP
|3,36
|3.712.399
|% -3,17
|
|GZNMI
|47,28
|13.265.861
|% -3,04
|
|THYAO
|34,34
|1.299.179.442
|% 2,63
|
|GARAN
|12,57
|1.228.084.443
|% -0,48
|
|ASELS
|25,62
|902.026.429
|% 1,10
|
|AKBNK
|7,75
|750.445.149
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,22
|599.349.995
|% 0,24
|
|YKBNK
|4,22
|599.349.995
|% 0,24
|
|ODAS
|1,89
|254.810.327
|% 6,18
|
|GARAN
|12,57
|1.228.084.443
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,75
|750.445.149
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,53
|218.001.307
|% 0,80
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7111
|14,7133
|% 0,24
|
|Euro
|16,1630
|16,1755
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,2568
|19,3534
|% 0,28
|
|Frank
|15,8327
|15,9280
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9106
|3,9303
|% 0,21
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-4,96
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,90
|