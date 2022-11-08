***GLB* *ALFAS* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.11.2022 16:26
***GLB******ALFAS******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alfa Solar Enerji A.Ş.
Fiyat Tespit Raporu Analizi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078051
BIST
17:414.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 29,27
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
17:4118,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1245
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
17:4118,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0838
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
17:411.002,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.002,54
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.003,15
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler17:41
|GUBRF
|162,80
|774.324.284
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.059.769
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|37.793.381
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|33.248.504
|% 9,98
|
|KLRHO
|28,98
|177.488.695
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KIMMR
|8,25
|107.804.402
|% -9,93
|
|THYAO
|113,40
|12.546.722.194
|% 5,78
|
|EREGL
|35,62
|12.368.697.412
|% -2,73
|
|EKGYO
|5,04
|6.973.864.116
|% 5,22
|
|ASELS
|36,16
|5.754.860.476
|% 1,40
|
|KRDMD
|12,99
|4.546.859.981
|% -6,21
|
|EKGYO
|5,04
|6.973.864.116
|% 5,22
|
|KRDMD
|12,99
|4.546.859.981
|% -6,21
|
|ISCTR
|9,08
|3.113.664.498
|% -1,84
|
|EREGL
|35,62
|12.368.697.412
|% -2,73
|
|SKBNK
|2,10
|664.347.858
|% 0,96
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6015
|% 0,67
|
|Euro
|18,6124
|18,6188
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2646
|21,3712
|% 0,22
|
|Frank
|18,7139
|18,8267
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9333
|4,9580
|% 0,59
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|4,06
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|7,35
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.707
|6.763
|15,00
|
|Yarım
|3.268
|3.306
|7,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.653
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,48
|12,49
|0,13
|
|B. Petrol
|97,86
|97,86
|-0,06
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:56XU100
Endeks 4, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 113, 699.00 milyon TL de
-
17:55GARFA
Yüzde 5.24 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 476, 126 adet işlem
-
17:53ISSEN
Yüzde 5.21 oranında artışla 63.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 996 adet işlem
-
17:52TEZOL
Yüzde 7.09 oranında artışla 21.46 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 717, 934 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 05 artarak (% 0.37 ) 3, 845