***GLB* *DNISI* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.08.2020 10:11
***GLB******DNISI******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [DNISI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiyat tespit raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871208
BIST
10:451.092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.097
En Düşük
1.086
10:457,3847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:458,7246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:45456,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,95
|Açılış
|: 456,49
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:45
|INTEM
|15,73
|3.166.711
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|9.531.614
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|RALYH
|5,37
|2.337.916
|% 9,82
|
|DGGYO
|12,56
|17.285.252
|% -7,24
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|SASA
|15,42
|333.660.884
|% -4,22
|
|SISE
|6,13
|242.404.788
|% 2,51
|
|PETKM
|4,14
|184.097.743
|% 0,73
|
|GUSGR
|6,38
|156.489.070
|% 2,41
|
|GARAN
|6,79
|146.656.398
|% 0,30
|
|EKGYO
|1,88
|103.252.988
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|96.832.524
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|184.097.743
|% 0,73
|
|SISE
|6,13
|242.404.788
|% 2,51
|
|TSKB
|1,11
|32.314.134
|% 0,00
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3790
|7,3847
|% -0,07
|
|Euro
|8,7153
|8,7246
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,7018
|9,7505
|% 0,06
|
|Frank
|8,0995
|8,1483
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9666
|1,9765
|% 0,05
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-9,37
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,38
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|46,46
|46,46
|0,17
|
Seans Raporu
10:45
daha fazla
-
10:58KAPLM
Yüzde 4.30 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 081 adet işlem
-
10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 98 artarak (% 0.08 ) 1, 237
-
10:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, MRDIN, YKBNK
-
10:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, MRDIN, SISE
-
10:57XU100
Endeks 1, 093 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 2, 877.00 milyon TL de