***GLB* *EDATA* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
29.06.2021 08:53
***GLB******EDATA******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EDATA fiyat tespit rapor analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944674
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,6937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0105
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,6975
En Düşük
8,6689
18:0510,3699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,3815
En Düşük
10,3438
18:05496,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,08
|Açılış
|: 496,96
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
497,25
En Düşük
495,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.412.886
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|146.736.633
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.979.863
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.326.888
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|BASCM
|11,52
|269.228
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.026.400
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|66.138.426
|% -9,88
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% -1,16
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% -2,26
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6895
|8,6964
|% 0,15
|
|Euro
|10,3625
|10,3723
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0153
|12,0756
|% -0,09
|
|Frank
|9,4079
|9,4645
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3094
|2,3209
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,29
|-0,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS