***GLB* *GENIL* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
27.07.2021 16:59
***GLB******GENIL******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENIL fiyat tespit rapor analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952032
BIST
17:271.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,45
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
17:278,5650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0127
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
17:2710,1211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0152
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1438
En Düşük
10,0795
17:27494,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,40
|Açılış
|: 494,72
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VANGD
|5,51
|7.969.546
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|28.721.117
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.125.792
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.857.911
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AKSUE
|8,30
|13.745.258
|% -5,57
|
|AVOD
|5,36
|7.602.783
|% -5,13
|
|SILVR
|5,52
|20.409.843
|% -4,66
|
|THYAO
|12,59
|1.020.389.785
|% 2,27
|
|GARAN
|8,21
|744.227.107
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,50
|652.580.366
|% 1,21
|
|KARSN
|3,93
|454.737.199
|% 5,65
|
|SASA
|29,86
|422.317.890
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,28
|319.366.368
|% 0,88
|
|KARSN
|3,93
|454.737.199
|% 5,65
|
|PEKGY
|1,00
|95.903.608
|% 0,00
|
|GARAN
|8,21
|744.227.107
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,50
|652.580.366
|% 1,21
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5606
|8,5650
|% 0,15
|
|Euro
|10,1161
|10,1211
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,7860
|11,8452
|% 0,02
|
|Frank
|9,3077
|9,3638
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2750
|2,2864
|% 0,07
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|2,00
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.273
|3.356
|3,50
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|1,69
|
|Çeyrek
|794
|812
|0,85
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,02
|
Seans Raporu
17:27
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17:41KARSN
Yüzde 5.91 oranında artışla 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 101, 939 adet işlem
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17:40ANHYT
Yüzde 9.94 oranında artışla 9.73 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 135, 283 adet işlem
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17:39XU100
Endeks 1, 360 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 9, 819.00 milyon TL de
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17:39RALYH
Yüzde 4.24 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 220, 585 adet işlem
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17:38PGSUS
Yüzde 5.37 oranında artışla 71.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 953 adet işlem