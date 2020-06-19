***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıCNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01/01/2020-31/12/2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi19/06/2020Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar19.06.2020 tarihli genel kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2020 mali yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852144BIST