***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -1.872.797 2.172.069 8.050.219 -16.648.275 5.103.804 43.188.602 43.188.602Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler5.103.804 -5.103.804 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-45.237 3.799.778 3.754.541 3.754.541Dönem Karı (Zararı)3.799.778 3.799.778 3.799.778Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45.237 -45.237 -45.237Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-83.192 -83.192 -83.192Düzeltmelerden Sonraki Tutar40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.627.663 3.799.778 46.859.951 46.859.951Transferler3.799.778 -3.799.778 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-536.074 1.811.481 1.275.407 1.275.407Dönem Karı (Zararı)1.811.481 1.811.481 1.811.481Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-536.074 -536.074 -536.074Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.882.002 25.860.271Dönem Karı (Zararı)1.811.481 3.799.778Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.018.010 3.845.476Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 2.024.855 584.819Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-142 -375Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -142 -375Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler839.586 393.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 839.586 574.962Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -181.164Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.303.295 1.661.842Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -3.071.359 -2.258.010Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 4.374.654 3.919.852Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler7.607 53.026İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler15 7.607 53.026Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 981.566 1.464.448Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler21 -138.757 -312.082İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.655.300 18.713.518Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-117.021.673 -51.776.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.205.130 24.280Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler98.948.511 71.068.409Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler979.637 -602.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler643.355 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-672.125 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.315.480 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.825.809 26.358.772Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -922.829 -530.595Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -133.364 32.094YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.683.282 1.426.301Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 163.580 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları5 0 -195.535Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 99.105 138.161Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -1.972.042 -1.447.933Alınan Temettüler21 138.757 312.082Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -1.112.682 2.619.526FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.423.724 -22.961.842Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri24.450.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -21.300.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.722.981 0Ödenen Faiz-4.374.654 -3.919.852Alınan Faiz3.071.359 2.258.010YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.858.440 4.324.730NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.858.440 4.324.730DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 12.648.154 8.323.424DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.506.594 12.648.154Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 25.156.594 18.185.472Finansal Yatırımlar5 144.430 308.010Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 144.430 308.010Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar144.430 308.010Ticari Alacaklar259.482.236 142.460.421İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 3.863.920 1.496.336İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 255.618.316 140.964.085Diğer Alacaklar8 6.346.077 4.229.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.346.077 4.229.869Peşin Ödenmiş Giderler9 1.012.973 963.589İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.012.973 963.589Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 644.075 510.711Diğer Dönen Varlıklar129.001 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar129.001 0ARA TOPLAM292.915.386 166.658.072TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR292.915.386 166.658.072DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar3.034.508 3.034.508Diğer Alacaklar8 80.101 169.564İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar80.101 169.564Maddi Duran Varlıklar1.400.626 1.244.652Tesis, Makine ve Cihazlar10 721.930 528.746Taşıtlar10 368.784 148.115Mobilya ve Demirbaşlar10 92.039 117.131Özel Maliyetler10 217.873 330.660Yapılmakta Olan Yatırımlar10 0 120.000Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.168.507 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.540.736 728.685Bilgisayar Yazılımları11 1.540.736 686.280Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 42.405Ertelenmiş Vergi Varlığı24 4.957.728 5.782.914TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.182.206 10.960.323TOPLAM VARLIKLAR305.097.592 177.618.395KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 31.250.000 6.800.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar31.250.000 6.800.000Banka Kredileri6 4.550.000 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 26.700.000 6.800.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.033.129 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.033.129 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.033.129 0Ticari Borçlar217.191.113 118.242.602İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 0 18.463İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 217.191.113 118.224.139Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.758.052 908.977Diğer Borçlar8 1.323.033 1.192.471İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 49.265İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.273.768 1.192.471Kısa Vadeli Karşılıklar1.504.356 1.250.399Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 1.000.415 746.458Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 503.941 503.941ARA TOPLAM254.059.683 128.394.449TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER254.059.683 128.394.449UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 282.350 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar282.350 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 282.350 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler15 657.739 650.132Uzun Vadeli Karşılıklar14 1.962.462 1.630.671Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.962.462 1.630.671TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.902.551 2.280.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER256.962.234 130.675.252ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 48.135.358 46.943.143Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları150.406 150.406Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.233.176 6.233.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.454.108 -1.918.034Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.454.108 -1.918.034Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.454.108 -1.918.034Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.172.069 2.172.069Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.172.069 2.172.069Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.172.069 2.172.069Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.219 8.050.219Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.047.028 2.047.028Yasal Yedekler6.003.191 6.003.191Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-7.827.885 -11.544.471Net Dönem Karı veya Zararı1.811.481 3.799.778TOPLAM ÖZKAYNAKLAR48.135.358 46.943.143TOPLAM KAYNAKLAR305.097.592 177.618.395Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 7.424.014.109 7.722.182.758Satışların Maliyeti17 -7.377.325.723 -7.676.778.773TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.688.386 45.403.985BRÜT KAR (ZARAR)46.688.386 45.403.985Genel Yönetim Giderleri18 -36.704.892 -32.952.557Pazarlama Giderleri18 -5.297.794 -4.375.700Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 773.728 605.418Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -78.592 -1.160.308ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.380.836 7.520.838Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 138.757 312.082Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 -7.607 -53.026FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.511.986 7.779.894Finansman Gelirleri22 3.071.823 2.261.750Finansman Giderleri23 -5.790.762 -4.777.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.793.047 5.264.226Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-981.566 -1.464.448Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -981.566 -1.464.448SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.811.481 3.799.778DÖNEM KARI (ZARARI)1.811.481 3.799.778Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.811.481 3.799.778Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-536.074 -45.237Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -668.991 -57.019Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler132.917 11.782Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 132.917 11.782Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-536.074 -45.237TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.275.407 3.754.541Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.275.407 3.754.541http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826464BIST