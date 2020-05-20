***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-83.192 -83.192 -83.192Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.799.778 -3.799.778 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-165.847 779.208 779.208 779.208Dönem Karı (Zararı)779.208 779.208 779.208Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-165.847 -165.847 -165.847Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.083.881 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 779.208 47.473.312 47.473.312Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-83.192 -83.192Düzeltmelerden Sonraki Tutar40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 1.811.481 -1.811.481 0Transferler4.269.246 4.269.246 4.269.246Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-81.157 0Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-81.157 -81.157 -81.157Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.535.265 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 4.269.246 52.323.447 52.323.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.770.962 -46.796.526Dönem Karı (Zararı)4.269.246 779.208Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.269.246 779.208Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.691.924 1.519.936Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 540.737 492.253Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler130.555 409.345Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 301.889 409.393Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler14 -171.334 -48Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler654.350 221.962Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -453.900 -746.686Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 1.108.250 968.648Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler106.760 10.868İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler15 106.760 10.868Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 1.259.522 385.508İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.261.797 -48.478.092Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.325.662 -87.451.677İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7.325.662 -87.451.677Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.847.301 -38.388.298İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.847.301 -38.388.298Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.465.043 77.071.297Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-681.607 144.173İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-681.607 144.173İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 146.413Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.990.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.136.569Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.222.967 -46.178.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -301.637 -444.309Vergi İadeleri (Ödemeleri)-150.368 -173.269YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-671.152 -2.519.789Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-233.529 -328.295Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-437.623 -998.394Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-437.623 -998.394Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.193.100FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.956.407 49.349.845Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-16.091.781 49.950.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-16.091.781 49.950.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-290.014 -378.193Ödenen Faiz-1.028.512 -968.648Alınan Faiz453.900 746.686YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.856.597 33.530NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.856.597 33.530DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.506.594 12.648.154DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ12.649.997 12.681.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 19.299.997 25.156.594Finansal Yatırımlar5 377.959 144.430Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 377.959 144.430Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar377.959 144.430Ticari Alacaklar252.156.908 259.482.236İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 4.158.888 3.863.920İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 247.998.020 255.618.316Diğer Alacaklar8 8.741.730 6.346.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.741.730 6.346.077Peşin Ödenmiş Giderler9 1.382.500 1.012.973İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.382.500 1.012.973Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 794.443 644.075Diğer Dönen Varlıklar112.787 129.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar112.787 129.001ARA TOPLAM282.866.324 292.915.386TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR282.866.324 292.915.386DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar3.034.508 3.034.508Diğer Alacaklar8 80.101 80.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar80.101 80.101Maddi Duran Varlıklar1.622.782 1.400.626Tesis, Makine ve Cihazlar10 993.114 721.930Taşıtlar10 347.164 368.784Mobilya ve Demirbaşlar10 92.827 92.039Özel Maliyetler10 189.677 217.873Yapılmakta Olan Yatırımlar10 0 0Kullanım Hakkı Varlıkları10 902.028 1.168.507Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.481.945 1.540.736Bilgisayar Yazılımları11 1.481.945 1.540.736Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 0 0Peşin Ödenmiş Giderler98.335 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler98.335 0Ertelenmiş Vergi Varlığı24 3.718.495 4.957.728TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.938.194 12.182.206TOPLAM VARLIKLAR293.804.518 305.097.592KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 15.158.219 31.250.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.158.219 31.250.000Banka Kredileri6 0 4.550.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları15.158.219 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 26.700.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları913.841 1.033.129İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları913.841 1.033.129Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 913.841 1.033.129Ticari Borçlar218.656.156 217.191.113İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 218.656.156 217.191.113Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 724.825 1.758.052Diğer Borçlar8 1.674.653 1.323.033İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 18.556 49.265İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.656.097 1.273.768Kısa Vadeli Karşılıklar1.382.138 1.504.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 878.197 1.000.415Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 503.941 503.941ARA TOPLAM238.509.832 254.059.683TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER238.509.832 254.059.683UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 191.362 282.350İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar191.362 282.350Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 191.362 282.350Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler15 764.499 657.739Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.015.378 1.962.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.015.378 1.962.462TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.971.239 2.902.551TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER241.481.071 256.962.234ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 52.323.447 48.135.358Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları150.406 150.406Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.233.176 6.233.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.535.265 -2.454.108Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.535.265 -2.454.108Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.535.265 -2.454.108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.172.069 2.172.069Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.172.069 2.172.069Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.172.069 2.172.069Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.219 8.050.219Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.047.028 2.047.028Yasal Yedekler6.003.191 6.003.191Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.016.404 -7.827.885Net Dönem Karı veya Zararı4.269.246 1.811.481TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.323.447 48.135.358TOPLAM KAYNAKLAR293.804.518 305.097.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 4.650.197.485 1.781.308.797Satışların Maliyeti17 -4.631.433.122 -1.769.203.210TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.764.363 12.105.587BRÜT KAR (ZARAR)18.764.363 12.105.587Genel Yönetim Giderleri18 -9.983.790 -9.202.332Pazarlama Giderleri18 -2.410.107 -1.315.625Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 111.311 198.169Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -16.999 -10.834ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.464.778 1.774.965Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 -106.760 -10.868FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.358.018 1.764.097Finansman Gelirleri21 462.908 746.686Finansman Giderleri22 -1.292.158 -1.346.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.528.768 1.164.716Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.259.522 -385.508Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -1.259.522 -385.508SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.269.246 779.208DÖNEM KARI (ZARARI)4.269.246 779.208Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.269.246 779.208Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-101.446 -207.309Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-101.446 -207.309Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar20.289 41.462Yabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.289 41.462Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.289 41.462DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-81.157 -165.847TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.188.089 613.361Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.188.089 613.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846013BIST