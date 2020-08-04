***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-83.192 -83.192 -83.192Düzeltmelerden Sonraki Tutar40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.627.663 3.799.778 46.859.951 46.859.951Transferler3.799.778 -3.799.778 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-202.399 600.735 398.336 398.336Dönem Karı (Zararı)600.735 600.735 600.735Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-202.399 -202.399 -202.399Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.120.433 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 600.735 47.258.287 47.258.287Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358Transferler1.811.481 -1.811.481 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-184.935 7.621.930 7.436.995 7.436.995Dönem Karı (Zararı)7.621.930 7.621.930 7.621.930Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-184.935 -184.935 -184.935Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.639.443 2.172.069 8.050.219 -6.014.404 7.621.930 55.572.353 55.572.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.158.609 -8.582.367Dönem Karı (Zararı)7.621.930 600.735Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.621.930 600.735Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.789.205 2.178.324Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.096.657 951.494Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler164.117 340.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 164.451 340.490Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 -334 -142Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.284.145 616.553Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -778.648 -1.616.176Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 2.062.793 2.232.729Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler120.496 45.213İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler15 120.496 45.213Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 2.302.507 363.473Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-178.717 -138.757İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.909.674 -11.016.289Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler48.006.656 -133.325.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)48.006.656 -133.325.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.231.559 -7.944.972İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.231.559 -7.944.972Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-76.453.778 129.977.648İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-76.453.778 129.977.648Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.230.993 -29.711İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.230.993 -29.711İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 305.805Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -1.633.530Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 1.939.335Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.498.539 -8.237.230Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -367.236 -515.558Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -292.834 170.421YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.274.721 -2.060.953Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 99.105Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 99.105Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-799.085 -1.255.271Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -799.085 -1.255.271Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -1.193.100Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar4 0 -1.193.100Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Temettüler178.717 138.757Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-654.353 149.556FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.891.878 12.848.626Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18.669.589 14.200.000Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları18.669.589 14.200.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -635.599 -734.821Ödenen Faiz24 -1.920.760 -2.232.729Alınan Faiz23 778.648 1.616.176YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.541.452 2.205.306NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.541.452 2.205.306DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.506.594 12.648.154DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.965.142 14.853.460Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 21.615.142 25.156.594Finansal Yatırımlar5 798.783 144.430Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 798.783 144.430Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar798.783 144.430Ticari Alacaklar211.475.914 259.482.236İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 1.609.156 3.863.920İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 209.866.758 255.618.316Diğer Alacaklar8 6.775.053 6.346.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.775.053 6.346.077Peşin Ödenmiş Giderler9 1.726.276 1.012.973İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.726.276 1.012.973Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 936.909 644.075Diğer Dönen Varlıklar117.723 129.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar117.723 129.001ARA TOPLAM243.445.800 292.915.386TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR243.445.800 292.915.386DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar3.034.508 3.034.508Diğer Alacaklar8 80.100 80.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar80.100 80.101Maddi Duran Varlıklar1.494.420 1.400.626Tesis, Makine ve Cihazlar10 922.271 721.930Taşıtlar10 324.187 368.784Mobilya ve Demirbaşlar10 86.482 92.039Özel Maliyetler10 161.480 217.873Kullanım Hakkı Varlıkları10 635.549 1.168.507Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.682.328 1.540.736Bilgisayar Yazılımları11 1.682.328 1.540.736Peşin Ödenmiş Giderler100.559 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler100.559 0Ertelenmiş Vergi Varlığı24 2.701.455 4.957.728TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.728.919 12.182.206TOPLAM VARLIKLAR253.174.719 305.097.592KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 49.919.589 31.250.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar49.919.589 31.250.000Banka Kredileri6 5.350.000 4.550.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları15.569.589 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 29.000.000 26.700.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları685.487 1.033.129İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları685.487 1.033.129Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 685.487 1.033.129Ticari Borçlar140.737.335 217.191.113İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 18.333 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 140.719.002 217.191.113Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 723.920 1.758.052Diğer Borçlar8 1.126.172 1.323.033İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 49.265İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.126.172 1.273.768Kısa Vadeli Karşılıklar1.361.154 1.504.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 857.213 1.000.415Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 503.941 503.941ARA TOPLAM194.553.657 254.059.683TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER194.553.657 254.059.683UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 136.426 282.350İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar136.426 282.350Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 136.426 282.350Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler15 778.235 657.739Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.134.048 1.962.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.134.048 1.962.462TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.048.709 2.902.551TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER197.602.366 256.962.234ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 55.572.353 48.135.358Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları150.406 150.406Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.233.176 6.233.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.639.043 -2.454.108Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.639.043 -2.454.108Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.639.043 -2.454.108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.172.069 2.172.069Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.172.069 2.172.069Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.172.069 2.172.069Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.219 8.050.219Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.047.028 2.047.028Yasal Yedekler6.003.191 6.003.191Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.016.404 -7.827.885Net Dönem Karı veya Zararı7.621.930 1.811.481TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.572.353 48.135.358TOPLAM KAYNAKLAR253.174.719 305.097.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 9.823.756.242 2.921.781.033 5.173.558.757 1.140.472.236Satışların Maliyeti17 -9.787.873.591 -2.900.106.967 -5.156.440.469 -1.130.903.757TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)35.882.651 21.674.066 17.118.288 9.568.479BRÜT KAR (ZARAR)35.882.651 21.674.066 17.118.288 9.568.479Genel Yönetim Giderleri18 -19.728.240 -17.397.542 -9.744.450 -8.195.210Pazarlama Giderleri18 -4.803.463 -2.529.287 -2.393.356 -1.213.662Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 161.980 513.988 50.669 315.819Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -20.599 -45.121 -3.600 -34.287ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.492.329 2.216.104 5.027.551 441.139Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 178.717 138.757 178.717 138.757Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 -120.496 -45.213 -13.736 -34.345FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.550.550 2.309.648 5.192.532 545.551Finansman Gelirleri22 787.656 1.616.176 324.748 869.490Finansman Giderleri23 -2.413.769 -2.961.616 -1.121.611 -1.615.549SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.924.437 964.208 4.395.669 -200.508Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.302.507 -363.473 -1.042.985 22.035Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.302.507 -363.473 -1.042.985 22.035SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.621.930 600.735 3.352.684 -178.473DÖNEM KARI (ZARARI)7.621.930 600.735 3.352.684 -178.473Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.621.930 600.735 3.352.684 -178.473Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-184.935 -202.399 -103.778 -36.552Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -231.169 -252.999 -129.723 -45.690Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler46.234 50.600 25.945 9.138Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri46.234 50.600 25.945 9.138Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-184.935 -202.399 -103.778 -36.552TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.436.995 398.336 3.248.906 -215.025Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları7.436.995 398.336 3.248.906 -215.025http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865028BIST