***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-83.192 -83.192 -83.192Düzeltmelerden Sonraki Tutar40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.627.663 3.799.778 46.859.951 46.859.951Transferler3.799.778 -3.799.778 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-419.313 1.335.263 915.950 915.950Dönem Karı (Zararı)1.335.263 1.335.263 1.335.263Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-419.313 -419.313 -419.313Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 2.337.347 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.335.263 47.775.901 47.775.901Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358Transferler1.811.481 -1.811.481 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-456.596 12.419.484 11.962.888 11.962.888Dönem Karı (Zararı)12.419.484 12.419.484 12.419.484Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-456.596 -456.596 -456.596Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 2.910.704 2.172.069 8.050.219 -6.016.404 12.419.484 60.098.246 60.098.246Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-43.729.463 -9.728.398Dönem Karı (Zararı)12.419.484 1.335.263Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.419.484 1.335.263Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.957.839 3.559.291Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.654.584 1.481.750Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.828 518.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 28.597 518.890Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 -23.769 -142Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.804.126 998.958Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -1.212.801 -2.408.747Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 4.016.927 3.407.705Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler118.251 50.088İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler15 118.251 50.088Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 3.554.767 648.504Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler22 -178.717 -138.757İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-63.139.529 -13.783.008Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.867.093 -66.767.292İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.278.611 -1.856.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.145.704 -64.910.343Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.827.353 -2.056.356İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.827.353 -2.056.356Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-50.722.232 55.051.902İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.333 -2.863İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-50.740.565 55.054.765Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.277.149 -404.144İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.950.735İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)326.414 -404.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 392.882Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -1.233.774Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 1.626.656Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-42.762.206 -8.888.454Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -622.623 -841.582Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -344.634 1.638YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-794.507 -3.980.978Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri462 99.105Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri462 99.105Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-837.865 -1.802.254Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -837.865 -1.802.254Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler22 178.717 138.757Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-135.821 -493.466Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 0 -1.923.120FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.536.722 16.066.466Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri44.211.314 18.200.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri44.211.314 18.200.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.056.132 -1.134.576Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.056.132 -1.134.576Ödenen Faiz24 -3.831.261 -3.407.705Alınan Faiz23 1.212.801 2.408.747YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.987.248 2.357.090NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.987.248 2.357.090DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.506.594 12.648.154DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.519.346 15.005.244Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 21.169.346 25.156.594Finansal Yatırımlar5 280.251 144.430Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 280.251 144.430Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar280.251 144.430Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar264.373.098 259.482.236İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 1.585.309 3.863.920İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 262.787.789 255.618.316Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 17.898.073 6.346.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.898.073 6.346.077Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler9 1.163.546 1.012.973İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.163.546 1.012.973Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 988.709 644.075Diğer Dönen Varlıklar153.226 129.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar153.226 129.001ARA TOPLAM306.026.249 292.915.386TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR306.026.249 292.915.386DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar3.034.508 3.034.508Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 80.101 80.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar80.101 80.101Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar1.369.758 1.400.626Tesis, Makine ve Cihazlar10 855.039 721.930Taşıtlar10 301.211 368.784Mobilya ve Demirbaşlar10 80.225 92.039Özel Maliyetler10 133.283 217.873Yapılmakta Olan Yatırımlar10 0 0Kullanım Hakkı Varlıkları10 369.070 1.168.507Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.654.419 1.540.736Bilgisayar Yazılımları11 1.553.860 1.540.736Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 100.559 0Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı24 1.517.110 4.957.728Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR8.024.966 12.182.206TOPLAM VARLIKLAR314.051.215 305.097.592KAYNAKLARKISA 75.461.314 31.250.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar75.461.314 31.250.000Banka Kredileri6 12.800.000 4.550.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları30.761.314 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 31.900.000 26.700.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları389.190 1.033.129İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları389.190 1.033.129Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 389.190 1.033.129İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar166.468.881 217.191.113İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 18.333 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 166.450.548 217.191.113Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 1.010.969 1.758.052Diğer Borçlar8 6.347.265 1.323.033İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 4.000.000 49.265İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.347.265 1.273.768Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Kısa Vadeli Karşılıklar1.259.319 1.504.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 755.378 1.000.415Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 503.941 503.941Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM250.936.938 254.059.683TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER250.936.938 254.059.683UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 55.823 282.350İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar55.823 282.350Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 55.823 282.350Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler15 775.990 657.739Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.184.218 1.962.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.184.218 1.962.462Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.016.031 2.902.551TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER253.952.969 256.962.234ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 60.098.246 48.135.358Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları150.406 150.406Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.233.176 6.233.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.910.704 -2.454.108Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.910.704 -2.454.108Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.910.704 -2.454.108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.172.069 2.172.069Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.172.069 2.172.069Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.172.069 2.172.069Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.219 8.050.219Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.047.028 2.047.028Yasal Yedekler6.003.191 6.003.191Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.016.404 -7.827.885Net Dönem Karı veya Zararı12.419.484 1.811.481TOPLAM ÖZKAYNAKLAR60.098.246 48.135.358TOPLAM KAYNAKLAR314.051.215 305.097.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 10.745.869.189 4.253.553.022 922.112.947 1.331.771.989Satışların Maliyeti18 -10.687.306.657 -4.219.961.734 -899.433.066 -1.319.854.767TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)58.562.532 33.591.288 22.679.881 11.917.222BRÜT KAR (ZARAR)58.562.532 33.591.288 22.679.881 11.917.222Genel Yönetim Giderleri19 -31.445.080 -26.296.647 -11.716.840 -8.899.105Pazarlama Giderleri19 -8.133.764 -3.774.428 -3.330.301 -1.245.141Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 277.405 682.389 115.425 168.401Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -35.733 -239.792 -15.134 -194.671ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.225.360 3.962.810 7.733.031 1.746.706Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 178.717 138.757 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 -118.251 -50.088 2.245 -4.875FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.285.826 4.051.479 7.735.276 1.741.831Finansman Gelirleri23 1.221.809 2.408.747 434.153 792.571Finansman Giderleri24 -4.533.384 -4.476.459 -2.119.615 -1.514.843SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)15.974.251 1.983.767 6.049.814 1.019.559Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.554.767 -648.504 -1.252.260 -285.031Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -3.554.767 -648.504 -1.252.260 -285.031SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.419.484 1.335.263 4.797.554 734.528DÖNEM KARI (ZARARI)12.419.484 1.335.263 4.797.554 734.528Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları12.419.484 1.335.263 4.797.554 734.528Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-570.745 -524.141 -339.576 -271.142Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -570.745 -524.141 -339.576 -271.142Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar114.149 104.828 67.915 54.228Yabancı Para Çevrim FarklarıYabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler114.149 104.828 67.915 54.228Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri114.149 104.828 67.915 54.228DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-456.596 -419.313 -271.661 -216.914TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.962.888 915.950 4.525.893 517.614Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları11.962.888 915.950 4.525.893 517.614http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885471BIST