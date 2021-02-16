***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.544.471 3.799.778 46.943.143 46.943.143Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-83.192 -83.192 -83.192Düzeltmelerden Sonraki Tutar40.000.000 150.406 6.233.176 -1.918.034 2.172.069 8.050.219 -11.627.663 3.799.778 46.859.951 46.859.951Transferler3.799.778 -3.799.778 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-536.074 1.811.481 1.275.407 1.275.407Dönem Karı (Zararı)1.811.481 1.811.481 1.811.481Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-536.074 -536.074 -536.074Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar40.000.000 150.406 6.233.176 -2.454.108 2.172.069 8.050.219 -7.827.885 1.811.481 48.135.358 48.135.358Transferler1.811.481 -1.811.481 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-265.689 20.955.134 20.689.445 20.689.445Dönem Karı (Zararı)20.955.134 20.955.134 20.955.134Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-265.689 -265.689 -265.689Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 150.406 6.233.176 -2.719.797 2.172.069 8.050.219 -6.014.404 20.955.134 68.824.803 68.824.803Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.023.091 -15.312.247Dönem Karı (Zararı)20.955.134 1.811.481Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.809.622 5.519.570Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 2.265.406 2.024.855Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-23.913 -142Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -23.913 -142Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler358.943 839.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 381.590 839.586Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -22.647 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.164.241 1.804.855Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -2.057.571 -3.071.359Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 7.221.812 4.876.214Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler117.115 7.607İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler15 117.115 7.607Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 6.106.827 981.566Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler21 -178.997 -138.757İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-88.362.233 -21.587.105Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-105.939.716 -117.021.673Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.537.032 -2.205.130Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.586.809 98.948.511Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.071.887 979.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.544.181 -2.288.450Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.544.181 -2.288.450Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-53.597.477 -14.256.054Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -633.340 -922.829Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 207.726 -133.364YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.615.792 -2.683.282Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri5 -437.878 163.580Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 29 99.105Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -1.311.708 -1.972.042Alınan Temettüler21 178.997 138.757Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -2.045.232 -1.112.682FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI56.130.776 23.853.969Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri62.375.003 26.880.245Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -1.409.452 -1.722.981Ödenen Faiz-6.892.346 -4.374.654Alınan Faiz2.057.571 3.071.359YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.508.107 5.858.440NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.508.107 5.858.440DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.506.594 12.648.154DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 16.998.487 18.506.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 25.693.719 25.156.594Finansal Yatırımlar5 582.308 144.430Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 582.308 144.430Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar582.308 144.430Ticari Alacaklar7 365.445.865 259.482.236İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 21.564.873 3.863.920İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 343.880.992 255.618.316Diğer Alacaklar8 16.854.713 6.346.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 16.854.713 6.346.077Peşin Ödenmiş Giderler9 803.588 1.012.973İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 803.588 1.012.973Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 51.061 644.075Diğer Dönen Varlıklar266.223 129.001İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar266.223 129.001ARA TOPLAM409.697.477 292.915.386TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR409.697.477 292.915.386DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5 3.034.508 3.034.508Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar3.034.508 3.034.508Diğer Alacaklar8 80.101 80.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 80.101 80.101Maddi Duran Varlıklar1.400.843 1.400.626Tesis, Makine ve Cihazlar10 782.747 721.930Taşıtlar10 438.711 368.784Mobilya ve Demirbaşlar10 74.298 92.039Özel Maliyetler10 105.087 217.873Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.691.147 1.168.507Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.608.333 1.540.736Bilgisayar Yazılımları11 1.608.333 1.540.736Peşin Ödenmiş Giderler100.559 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler100.559 0Ertelenmiş Vergi Varlığı24 195.300 4.957.728TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.110.791 12.182.206TOPLAM VARLIKLAR417.808.268 305.097.592KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 92.080.822 31.250.000İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar92.080.822 31.250.000Banka Kredileri6 1.998.888 4.550.000İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları70.081.934 0Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 20.000.000 26.700.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.004.105 1.033.129İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.004.105 1.033.129Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 1.004.105 1.033.129Ticari Borçlar241.777.922 217.191.113İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 18.333 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 241.759.589 217.191.113Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 5.501.582 1.758.052Diğer Borçlar8 2.651.390 1.323.033İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 316.401 49.265İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.334.989 1.273.768Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 892.689 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.307.733 1.504.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 826.439 1.000.415Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 481.294 503.941ARA TOPLAM345.216.243 254.059.683TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER345.216.243 254.059.683UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 775.569 282.350İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar775.569 282.350Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 775.569 282.350Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler15 774.854 657.739Uzun Vadeli Karşılıklar14 2.216.799 1.962.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.216.799 1.962.462TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.767.222 2.902.551TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER348.983.465 256.962.234ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16 68.824.803 48.135.358Ödenmiş Sermaye40.000.000 40.000.000Sermaye Düzeltme Farkları150.406 150.406Paylara İlişkin Primler (İskontolar)6.233.176 6.233.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.719.797 -2.454.108Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.719.797 -2.454.108Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.719.797 -2.454.108Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.172.069 2.172.069Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.172.069 2.172.069Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.172.069 2.172.069Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.050.219 8.050.219Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı2.047.028 2.047.028Yasal Yedekler6.003.191 6.003.191Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-6.016.404 -7.827.885Net Dönem Karı veya Zararı20.955.134 1.811.481TOPLAM ÖZKAYNAKLAR68.824.803 48.135.358TOPLAM KAYNAKLAR417.808.268 305.097.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 10.801.514.547 7.424.014.109Satışların Maliyeti17 -10.707.517.291 -7.377.325.723TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.997.256 46.688.386BRÜT KAR (ZARAR)93.997.256 46.688.386Genel Yönetim Giderleri18 -48.666.203 -36.704.892Pazarlama Giderleri18 -12.531.602 -5.297.794Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 462.527 773.728Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -64.479 -78.592ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.197.499 5.380.836Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 178.997 138.757Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar15 -117.115 -7.607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)33.259.381 5.511.986Finansman Gelirleri22 2.067.006 3.071.823Finansman Giderleri23 -8.264.426 -5.790.762SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.061.961 2.793.047Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.106.827 -981.566Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -1.277.977 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -4.828.850 -981.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.955.134 1.811.481DÖNEM KARI (ZARARI)20.955.134 1.811.481Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.955.134 1.811.481Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-265.689 -536.074Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -332.111 -668.991Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler66.422 132.917Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 66.422 132.917Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-265.689 -536.074TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.689.445 1.275.407Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.689.445 1.275.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910155BIST