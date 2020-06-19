***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.05.2020Genel Kurul Tarihi 19.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEYOĞLUAdres Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,5 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,7 - Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 mali tablolarında geçmiş yıllar zararları bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,11 - 2019 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ilan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin "2019 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında1. 2019 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,2. 31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre 1.811.481,-TL ve VUK esasına göre 4.249.215,-TL Net Dönem Karı oluştuğu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2019 yılına ait karların 2018 ve öncesi faaliyet dönemlerden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 7.827.855,-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, mahsup işlemi sonrası 2019 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtımı yapılamadığına,3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Feyzullah Tahsin BENSEL, Gökhan ÖZER, Lütfü HEKİMOĞLU (bağımsız üye) ve Ayşe Pervin SOYDEMİR'in (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,4. Yönetim Kurulu tarafından 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere CNS Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına,karar verilmiştir.Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Katılanlar Listesi_WebKAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.06.2020 günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.Saygılarımızla,GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852069BIST