***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 03.03.2021Genel Kurul Tarihi 30.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,5 - 2020 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi7 - Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, nakit kâr dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,11 - 2020 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - 2020 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,13 - 2020 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izinlere uygun olarak esas sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin, "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin, "Sermayenin Artırılması ve Azaltılması" başlıklı 8. maddesinin ve "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 10. maddesinin tadilinin karara bağlanması,15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,16 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Ilan.pdf - İlan MetniEK: 2 Ek-2 - Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin "2020 yılı faaliyet hesaplarının" ve "Esas Sözleşme Değişikliğinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2020 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında1. 2020 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,2.31.12.2020 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.272.273,96 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2020 yılına ait karların önceki dönem faaliyetlerinden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 6.016.404 TL geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra kalan 13.666.456,04 TL net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Feyzullah Tahsin BENSEL, Gökhan ÖZER, Lütfü HEKİMOĞLU (bağımsız üye) ve Ayşe Pervin SOYDEMİR'in (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,4. Yönetim Kurulu tarafından 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere CNS Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına,5. Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesi dahil olmak üzere Şirket Anasözleşmesi'nin 4, 6, 8 ve 10. maddelerinin SPK ve Bakanlık izinleri doğrultusunda değiştirilmesine karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ("2020 Mali Yılı") ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30.03.2021 günü saat 14.00'te Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65/1 Kağıthane İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde yapımıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921830BIST