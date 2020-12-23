***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeniİhraç Limit Tavanı Revize edilmiştir.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894529BIST