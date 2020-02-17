***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 18:04
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
4.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819620
BIST
17:53120.896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 744,45
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:536,0525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:536,5602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:53307,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,44
|Açılış
|: 307,65
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,59
|317.242.946
|% 19,96
|
|GSRAY
|3,42
|1.088.574.730
|% 18,75
|
|GUBRF
|18,08
|387.149.306
|% 15,82
|
|YKGYO
|3,58
|39.170.249
|% 15,11
|
|KUTPO
|10,67
|91.898.992
|% 13,27
|
|ERBOS
|24,60
|21.178.221
|% -10,48
|
|ARDYZ
|16,14
|37.010.597
|% -10,33
|
|QNBFL
|142,00
|3.947.278
|% -7,79
|
|HUBVC
|40,00
|56.548.600
|% -7,36
|
|ARSAN
|4,92
|11.151.634
|% -7,34
|
|ASELS
|28,90
|2.052.407.846
|% -0,62
|
|THYAO
|15,25
|1.842.392.337
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,42
|1.088.574.730
|% 18,75
|
|ODAS
|2,33
|1.045.299.211
|% 8,37
|
|PETKM
|4,17
|538.483.514
|% 0,48
|
|ODAS
|2,33
|1.045.299.211
|% 8,37
|
|GSRAY
|3,42
|1.088.574.730
|% 18,75
|
|KRDMD
|2,98
|475.779.376
|% 2,76
|
|PETKM
|4,17
|538.483.514
|% 0,48
|
|BJKAS
|2,95
|366.788.815
|% 2,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8431
|7,8825
|% -0,42
|
|Frank
|6,1378
|6,1748
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6077
|1,6157
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,00
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,31
|57,31
|-0,02
|
Seans Raporu
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