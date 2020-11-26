***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
26.11.2020 11:28
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/11/2020 tarihli ve 72/1406 sayılı kararıyla onaylanan ihraç belgesi ve başvuru formu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890114
BIST
11:271.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.335
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|Önceki Kapanış
|: 1.325
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1.337
En Düşük
1.326
11:277,9170
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 8,0000
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En Düşük
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11:279,4455
En Yüksek
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|Açılış
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464,12
En Düşük
460,11
BIST En Aktif Hisseler11:27
|LOGO
|108,90
|60.995.338
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|442.850
|% 10,00
|
|CASA
|97,40
|1.110.360
|% 9,99
|
|TKNSA
|10,03
|27.690.914
|% 9,98
|
|QNBFB
|84,30
|9.994.465
|% 9,98
|
|SUMAS
|34,94
|226.271
|% -9,99
|
|KENT
|385,10
|978.539
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,76
|510.757
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|112.367
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,20
|13.440
|% -6,67
|
|THYAO
|12,10
|796.643.081
|% 0,92
|
|KRDMD
|5,12
|785.240.423
|% -1,54
|
|GARAN
|9,12
|481.464.142
|% 0,55
|
|PGSUS
|63,10
|386.859.695
|% 3,10
|
|ODAS
|3,69
|386.133.907
|% 1,37
|
|KRDMD
|5,12
|785.240.423
|% -1,54
|
|TSKB
|2,65
|290.027.889
|% -2,21
|
|ODAS
|3,69
|386.133.907
|% 1,37
|
|HLGYO
|3,38
|328.045.983
|% 7,64
|
|YKBNK
|3,01
|197.353.724
|% 0,00
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9097
|7,9170
|% -0,44
|
|Euro
|9,4391
|9,4455
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,5631
|10,6161
|% -0,53
|
|Frank
|8,6975
|8,7499
|% -0,30
|
|Riyal
|2,1066
|2,1172
|% -0,36
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.815
|1.816
|8,81
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,02
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,00
|
|B. Petrol
|48,13
|48,13
|-0,40
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