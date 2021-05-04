***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
04.05.2021 17:23
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Spk onaylı İhraç Belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934450
BIST
17:101.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -6,90
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:108,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0701
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:1010,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0506
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0391
En Düşük
9,9291
17:10480,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 4,76
|Açılış
|: 480,43
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:10
|TSPOR
|2,09
|84.585.918
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|57.722.635
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.263.593
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|16.682.765
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|13.893.564
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|57.575.835
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,61
|1.623.232.150
|% 3,43
|
|THYAO
|12,65
|1.112.241.067
|% -2,09
|
|GARAN
|7,27
|838.652.099
|% -1,36
|
|KRDMD
|7,54
|818.124.549
|% 2,03
|
|PETKM
|6,84
|766.046.639
|% 0,59
|
|YKBNK
|2,08
|323.300.455
|% -1,89
|
|GARAN
|7,27
|838.652.099
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,96
|338.278.508
|% 0,00
|
|PETKM
|6,84
|766.046.639
|% 0,59
|
|KRDMD
|7,54
|818.124.549
|% 2,03
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3124
|8,3175
|% 0,85
|
|Euro
|9,9993
|10,0060
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,4924
|11,5501
|% 0,46
|
|Frank
|9,0775
|9,1322
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2107
|2,2218
|% 0,80
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|3,56
|
|Altın Gr.
|480
|480
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,07
|
|B. Petrol
|68,52
|68,52
|0,96
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:20FONET
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 14.45 lira fiyatla işlem gören hissede 636, 100 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ARCLK, YKBNK
-
17:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 41 kaybederek (% -0.52 ) 1, 220
-
17:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BJKAS, DITAS, EMNIS, DERHL, KARTN, MRSHL, ETILR, CANTE, MERIT, MEPET
-
17:19
DERHL, MERIT, TMPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında