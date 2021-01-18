***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.01.2021 14:55
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 18.12.2020
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.01.2022
Ek Açıklamalar
16.12.2020 tarihinde yapılan duyurunun güncellemesidir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 18.12.2020 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10 nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 150.000.000,-TL'ye (yüz elli milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, 3 (üç) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ve piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK_Onaylı_İhraç_Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu_20210108.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903027
BIST