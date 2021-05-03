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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.05.2021 12:12



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI - İHRAÇ LİMİTİ ONAYI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 06.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 188.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.04.2022

Ek Açıklamalar
06/04/2021 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız ihraç limiti başvurumuzun SPK'nın 29 Nisan 2021 tarihli ve 2021/22 sayılı bülteninde onaylandığı belirtilmiştir. İhraç Belgesi ve başvuru formu eklenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Global İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 EK1_Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934054


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