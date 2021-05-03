***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.05.2021 12:12
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI - İHRAÇ LİMİTİ ONAYI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı 188.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.04.2022
Ek Açıklamalar
06/04/2021 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız ihraç limiti başvurumuzun SPK'nın 29 Nisan 2021 tarihli ve 2021/22 sayılı bülteninde onaylandığı belirtilmiştir. İhraç Belgesi ve başvuru formu eklenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Global İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 EK1_Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934054
BIST
13:261.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
13:268,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
13:2610,0150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0444
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
13:26474,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,70
|Açılış
|: 474,45
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler13:26
|MRSHL
|271,70
|1.709.265
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.045.502
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.801.134
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.531.297
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|8.211.460
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|32.267.879
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|87.713.146
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.913.974
|% -9,95
|
|SNKRN
|27,96
|1.428.987
|% -9,92
|
|ADESE
|1,82
|12.345.145
|% -9,90
|
|THYAO
|12,68
|630.578.056
|% 3,68
|
|KRDMD
|7,31
|360.457.726
|% 2,09
|
|SISE
|7,69
|351.681.753
|% 2,40
|
|KOZAL
|112,90
|349.877.655
|% -0,09
|
|EREGL
|18,91
|330.909.897
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,12
|151.480.617
|% 0,95
|
|AKBNK
|4,89
|259.560.073
|% 0,20
|
|EKGYO
|1,83
|95.449.217
|% 0,55
|
|THYAO
|12,68
|630.578.056
|% 3,68
|
|KRDMD
|7,31
|360.457.726
|% 2,09
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2978
|8,3030
|% 0,34
|
|Euro
|10,0085
|10,0150
|% 0,45
|
|Sterlin
|11,4671
|11,5246
|% 0,58
|
|Frank
|9,0616
|9,1161
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2064
|2,2175
|% 0,30
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,04
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,88
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,45
|