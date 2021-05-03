***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACI - İHRAÇ LİMİTİ ONAYIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 06.04.2021İhraç Tavanı Tutarı 188.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.04.2022Ek Açıklamalar06/04/2021 tarihli açıklamamıza istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız ihraç limiti başvurumuzun SPK'nın 29 Nisan 2021 tarihli ve 2021/22 sayılı bülteninde onaylandığı belirtilmiştir. İhraç Belgesi ve başvuru formu eklenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Global İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 EK1_Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934054BIST