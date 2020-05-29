***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Faaliyet Yılı Kar Dağıtım Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 28.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GLBMD, TREGLMK00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GLBMD, TREGLMK00015 0 0Ek Açıklamalar31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre 1.811.481-TL ve VUK esasına göre 3.179.257,- TL Net Dönem Karı oluşmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2019 yılına ait karların 2018 ve öncesi faaliyet dönemlerden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 7.827.885-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, mahsup işlemi sonrası 2019 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulmasına karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 GLB SPK_VUK KAR DAĞITIMI-2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.050.219Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.793.047 3.179.257,594. Vergiler ( - ) 981.5665. Net Dönem Kârı 1.811.481 3.179.257,596. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 7.827.885 4.040.7697. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -6.016.404 -861.511,41Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 44.40010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847763BIST