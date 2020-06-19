***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 28.05.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.06.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GLBMD, TREGLMK00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GLBMD, TREGLMK00015 0 0Ek Açıklamalar31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre 1.811.481-TL ve VUK esasına göre 3.179.257,- TL Net Dönem Karı oluşmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2019 yılına ait karların 2018 ve öncesi faaliyet dönemlerden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 7.827.885-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, mahsup işlemi sonrası 2019 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulmasına karar verildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 GLB SPK_VUK KAR DAĞITIMI-2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.050.219Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.793.047 3.179.257,594. Vergiler ( - ) 981.5665. Net Dönem Kârı 1.811.481 3.179.257,596. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 7.827.885 4.040.7697. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -6.016.404 -861.511,41Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 44.40010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852072BIST