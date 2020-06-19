***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.06.2020 17:36
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 28.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GLBMD, TREGLMK00015 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GLBMD, TREGLMK00015 0 0
Ek Açıklamalar
31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre 1.811.481-TL ve VUK esasına göre 3.179.257,- TL Net Dönem Karı oluşmuş olup Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2019 yılına ait karların 2018 ve öncesi faaliyet dönemlerden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 7.827.885-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, mahsup işlemi sonrası 2019 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'da hissedarların bilgisine sunulmasına karar verildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 GLB SPK_VUK KAR DAĞITIMI-2019.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 40.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 8.050.219
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.793.047 3.179.257,59
4. Vergiler ( - ) 981.566
5. Net Dönem Kârı 1.811.481 3.179.257,59
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 7.827.885 4.040.769
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -6.016.404 -861.511,41
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 44.400
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852072
BIST