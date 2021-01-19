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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.01.2021 18:07



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kurulu'nun talepleri doğrulturunda yeni yönetim kurulu kararın alınmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4-6-8-10

Ek Açıklamalar
"Şirketimizin 19.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.12.2020 tarih ve 565 sayılı kararının iptal edilmesine,
Esas sermaye sistemine tabi olan şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon TürkLirası) olarak belirlenmesine,
Bu doğrultuda Şirketimiz Ana sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6'ıncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesine
Şirket adres değişikliğinin güncellenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşmemizin "Şirket Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin ve sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 8'inci maddesinin ve "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 10'uncu maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesine,
Gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına
karar verilmiştir."

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Yönetim Kurulu Kararı 573.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903323


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