***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıylı Sermaye Sistemine Geçiş Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4-6-8-10SPK Başvuru Tarihi 23.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 250.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine, bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6 ncı, "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8inci maddeleri ile Şirket adresinin güncellenmesi amacıyla "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4 üncü maddesinin ve borçlanma aracı ihracı konusunda yönetim kuruluna tanınmış olan yetkinin açık bir şekilde ifade edilmesini teminen "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 10'uncu maddesinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarılarına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKK_574.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907783BIST