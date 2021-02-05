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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.02.2021 13:41



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıylı Sermaye Sistemine Geçiş Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4-6-8-10
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.02.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine, bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6 ncı, "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8inci maddeleri ile Şirket adresinin güncellenmesi amacıyla "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4 üncü maddesinin ve borçlanma aracı ihracı konusunda yönetim kuruluna tanınmış olan yetkinin açık bir şekilde ifade edilmesini teminen "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 10'uncu maddesinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarılarına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK_574.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907783


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