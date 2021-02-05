***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.02.2021 13:41
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıylı Sermaye Sistemine Geçiş Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4-6-8-10
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 250.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçişine, bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6 ncı, "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8inci maddeleri ile Şirket adresinin güncellenmesi amacıyla "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4 üncü maddesinin ve borçlanma aracı ihracı konusunda yönetim kuruluna tanınmış olan yetkinin açık bir şekilde ifade edilmesini teminen "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 10'uncu maddesinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarılarına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK_574.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907783
BIST
16:331.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,47
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
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1.550
En Düşük
1.541
16:337,0542
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0816
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
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7,1484
En Düşük
7,0493
16:338,4814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0691
|Açılış
|: 8,4500
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|Önceki Kapanış
|: 8,5400
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8,5826
En Düşük
8,4640
16:33409,90
En Yüksek
|Değişim
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|| -1,73
|Açılış
|: 409,90
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|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:31
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.270.074
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.958.272
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|KONTR
|72,20
|57.720.305
|% -5,25
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|130,00
|1.892.619.871
|% 7,00
|
|SISE
|7,75
|1.182.942.811
|% 0,52
|
|GARAN
|9,98
|901.336.906
|% 0,60
|
|TCELL
|16,90
|820.221.823
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|775.053.394
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|407.923.935
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,74
|563.339.348
|% 7,03
|
|EKGYO
|2,50
|492.511.393
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,10
|775.053.394
|% -0,24
|
|SISE
|7,75
|1.182.942.811
|% 0,52
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0535
|7,0581
|% -1,09
|
|Euro
|8,4715
|8,4766
|% -0,86
|
|Sterlin
|9,6583
|9,7068
|% -0,72
|
|Frank
|7,8043
|7,8513
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8812
|1,8906
|% -0,82
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|10,56
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.696
|2.765
|-28,02
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-13,56
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,64
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,40
|