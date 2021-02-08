***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı tadil metniYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4-6-8-10SPK Başvuru Tarihi 23.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.02.2021Ek Açıklamalar05.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı tadil metni eklenmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 YKK_574.pdfEK: 2 spk onaylı global tadil metinleri.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908132BIST