***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.02.2021 12:22
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı tadil metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4-6-8-10
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
Ek Açıklamalar
05.02.2021 tarihinde yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı tadil metni eklenmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK_574.pdf
EK: 2 spk onaylı global tadil metinleri.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908132
BIST
15:291.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,88
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
15:297,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0505
|Açılış
|: 7,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:298,5482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0380
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:29416,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,29
|Açılış
|: 416,24
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:29
|JANTS
|552,30
|52.980.003
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.965.783
|% 10,00
|
|ALCAR
|507,80
|39.760.774
|% 9,98
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.145.396.116
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.145.396.116
|% -9,95
|
|KOZAL
|130,90
|1.656.934.363
|% 2,75
|
|ISFIN
|4,49
|1.177.315.505
|% 8,19
|
|ODAS
|4,23
|952.467.537
|% 2,42
|
|GARAN
|9,75
|926.767.559
|% -0,10
|
|DOHOL
|3,62
|3.145.396.116
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,49
|1.177.315.505
|% 8,19
|
|EKGYO
|2,49
|610.036.302
|% 1,63
|
|ODAS
|4,23
|952.467.537
|% 2,42
|
|ALBRK
|2,21
|362.207.344
|% 0,91
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1030
|7,1069
|% 0,72
|
|Euro
|8,5410
|8,5482
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7041
|9,7528
|% 0,40
|
|Frank
|7,8618
|7,9092
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8906
|1,9001
|% 0,81
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|8,78
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,30
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|57,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|55,87
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|27,02
|
|Çeyrek
|666
|682
|13,52
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|60,05
|60,05
|0,49
|
Seans Raporu
15:29
daha fazla
-
15:44XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 48 altında . İşlem hacmi 21, 804.00 milyon TL de
-
15:42YGYO
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 627, 605 adet işlem
-
15:41SANFM
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 708 adet işlem
-
15:40PEGYO
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 148, 311 adet işlem
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 16 kaybederek (% -0.24 ) 1, 337