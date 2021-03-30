***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2021 16:29
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliği Genel Kurulda onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4-6-8-10
SPK Başvuru Tarihi 23.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YKK_574.pdf
EK: 2 spk onaylı global tadil metinleri.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921834
BIST
16:311.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.401
En Düşük
1.371
16:318,3273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1278
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,4539
En Düşük
8,1884
16:319,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1081
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5950
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9,9300
En Düşük
9,6398
16:31450,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,68
|Açılış
|: 450,26
|
|Önceki Kapanış
|: 450,94
|
460,31
En Düşük
446,39
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ALCAR
|375,10
|113.944.921
|% 10,00
|
|JANTS
|621,50
|154.497.871
|% 10,00
|
|FRIGO
|35,20
|13.768.474
|% 10,00
|
|VANGD
|6,93
|20.332.623
|% 10,00
|
|BRYAT
|437,60
|71.918.653
|% 9,98
|
|MERIT
|238,50
|363.594
|% -10,00
|
|ORMA
|19,62
|835.013
|% -10,00
|
|VAKFN
|24,14
|20.401.948
|% -9,99
|
|TMPOL
|17,68
|45.323.604
|% -9,98
|
|DENGE
|7,33
|2.674.046
|% -9,95
|
|FROTO
|197,00
|1.330.637.303
|% 6,49
|
|GARAN
|6,81
|1.308.998.909
|% -1,16
|
|EKGYO
|1,91
|776.224.441
|% -5,91
|
|KRDMD
|6,92
|728.923.788
|% 0,73
|
|BJKAS
|7,53
|723.393.588
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,91
|776.224.441
|% -5,91
|
|SKBNK
|1,23
|463.095.522
|% 3,36
|
|GARAN
|6,81
|1.308.998.909
|% -1,16
|
|TSKB
|1,37
|249.706.258
|% -0,72
|
|IHLGM
|1,12
|167.323.502
|% -1,75
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3243
|8,3273
|% 1,56
|
|Euro
|9,7624
|9,7758
|% 1,12
|
|Sterlin
|11,3675
|11,4245
|% 1,14
|
|Frank
|8,7747
|8,8276
|% 1,04
|
|Riyal
|2,2063
|2,2173
|% 1,32
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|-30,49
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|7,00
|
|Tam
|2.962
|3.039
|2,92
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|1,41
|
|Çeyrek
|718
|735
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,08
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,83
|
Seans Raporu
16:31
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16:44XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 16, 949.00 milyon TL de
-
16:42TRGYO
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 369, 115 adet işlem
-
16:41ANSGR
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 926, 024 adet işlem
-
16:40YESIL
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 114.50 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 119 adet işlem
-
16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, MGROS, TCELL