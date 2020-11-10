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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

10.11.2020 15:58
GÜNCEL HABERLER



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu'nu "TR BBB+", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu'nu "TR A2" ve görünümü "Durağan" olarak belirlemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887763


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALCAR 154,00 43.576.775 % 10,00  
SEKUR 11,00 3.248.281 % 10,00  
DIRIT 3,63 1.944.838 % 10,00  
TKURU 323,60 12.898.131 % 9,99  
BMELK 14,76 1.217.848 % 9,99  
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Dolar 8,2042 8,2090 % 1,94  
Euro 9,6756 9,6993 % 1,93  
Sterlin 10,7826 10,8366 % 2,07  
Frank 8,8818 8,9353 % 1,20  
Riyal 2,1712 2,1821 % 1,42  
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16:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.875 1.875 9,48  
Altın Gr. 492 493 9,59  
Cumhuriyet 3.325 3.376 57,00  
Tam 3.264 3.348 2,22  
Yarım 1.577 1.619 1,07  
Çeyrek 791 810 0,54  
Gümüş.Ons 24,15 24,19 -0,01  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,08  
B. Petrol 42,72 42,72 0,32  
Seans Raporu 16:33
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