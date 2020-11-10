***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu'nu "TR BBB+", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu'nu "TR A2" ve görünümü "Durağan" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887763BIST