***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
10.11.2020 15:58
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu'nu "TR BBB+", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu'nu "TR A2" ve görünümü "Durağan" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887763
BIST
16:351.241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,94
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.243
En Düşük
1.219
16:358,2155
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 0,1630
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:359,6968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1815
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:35492,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,66
|Açılış
|: 492,67
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:33
|ALCAR
|154,00
|43.576.775
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.248.281
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.898.131
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.034.834
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,54
|4.911.496.726
|% 8,05
|
|GARAN
|7,65
|2.605.842.006
|% 2,27
|
|TCELL
|15,42
|1.608.678.888
|% -5,75
|
|PGSUS
|53,20
|1.510.509.639
|% 9,51
|
|TUPRS
|84,55
|1.086.654.322
|% 2,73
|
|THYAO
|11,54
|4.911.496.726
|% 8,05
|
|YKBNK
|2,52
|937.647.458
|% 2,02
|
|GARAN
|7,65
|2.605.842.006
|% 2,27
|
|EKGYO
|1,86
|557.487.146
|% 0,54
|
|KRDMD
|3,62
|903.877.367
|% 4,02
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2042
|8,2090
|% 1,94
|
|Euro
|9,6756
|9,6993
|% 1,93
|
|Sterlin
|10,7826
|10,8366
|% 2,07
|
|Frank
|8,8818
|8,9353
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1712
|2,1821
|% 1,42
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|9,48
|
|Altın Gr.
|492
|493
|9,59
|
|Cumhuriyet
|3.325
|3.376
|57,00
|
|Tam
|3.264
|3.348
|2,22
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|1,07
|
|Çeyrek
|791
|810
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,08
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|0,32
|