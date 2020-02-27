***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 15.000.000 TL Nominal Değerli Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavan bilgisi 100.000.000 TL olarak, satışı tamamlanan ihraç nominal bilgisi 15.000.000 TL olarak güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Özel Sektör Finansman Bonosuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.08.2020Vade (Gün Sayısı) 177Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %11Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMK82010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000Kupon Sayısı 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822080BIST