***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.02.2020 18:00
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 15.000.000 TL Nominal Değerli Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavan bilgisi 100.000.000 TL olarak, satışı tamamlanan ihraç nominal bilgisi 15.000.000 TL olarak güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Özel Sektör Finansman Bonosu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %11
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMK82010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
Kupon Sayısı 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822080
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