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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.06.2020 18:09
GÜNCEL HABERLER



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 10.000.000 TL Nominal Değerli Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Özel Sektör Finansman Bonosu
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %9,80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMKE2014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2020
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853167


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 33,52 104.034.865 % 9,97  
GLRYH 13,59 36.965.889 % 9,95  
ORGE 6,97 80.773.709 % 9,94  
DAGHL 7,97 8.717.861 % 9,93  
EKIZ 10,42 2.568.140 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4298 8,4721 % -0,68  
Frank 7,2011 7,2445 % 0,03  
Riyal 1,8219 1,8311 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.766 1.766 2,51  
Altın Gr. 389 389 0,65  
Cumhuriyet 2.523 2.542 1,90  
Tam 2.597 2.608 1,90  
Yarım 1.262 1.276 0,90  
Çeyrek 631 639 0,40  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,04  
Gümüş Gr. 3,92 3,93 -0,00  
B. Petrol 40,59 40,59 -0,46  
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