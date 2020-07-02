***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.07.2020 10:33
***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 11.400.000 TL Nominal Değerli Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kap destek tarafından yaptırılan düzeltme
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Özel Sektör Finansman Bonosu
Planlanan Nominal Tutar 11.400.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %9,80
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMKE2014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.400.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi TRY
Ek Açıklamalar
26.06.2020 tarihinde kamuya duyurmuş olduğumuz finansman bonosu ihracımıza planlanandan fazla talep gelmiş olup 11.400.000 TL nominal olarak satış gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853955
BIST