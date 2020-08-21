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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.08.2020 10:38
GÜNCEL HABERLER



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 21/08/2020 finansman bonosu itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Özel Sektör Finansman Bonosu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %11
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMK82010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.08.2020
Kayıt Tarihi 20.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.08.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870556


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BIST En Aktif Hisseler11:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.468,50 12.182.048 % 10,00  
MRSHL 148,80 987.139 % 9,98  
ISGSY 7,23 5.512.063 % 9,88  
ETILR 4,15 232.338 % 9,79  
AVHOL 1,81 1.135.176 % 9,70  
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11:25 Alış Satış %  
Dolar 7,2515 7,2598 % -0,52  
Euro 8,5654 8,5770 % -0,94  
Sterlin 9,5343 9,5821 % -0,85  
Frank 7,9257 7,9735 % -1,03  
Riyal 1,9257 1,9354 % -0,75  
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11:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 -15,71  
Altın Gr. 450 450 -7,13  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,05 27,08 -0,17  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,10  
B. Petrol 44,75 44,75 -0,13  
Seans Raporu 11:25
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