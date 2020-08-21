***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 21/08/2020 finansman bonosu itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş Özel Sektör Finansman Bonosuİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 21.08.2020Vade (Gün Sayısı) 177Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %11Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMK82010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 26.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 21.08.2020Kayıt Tarihi 20.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.08.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870556BIST