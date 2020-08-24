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***GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.08.2020 13:33
GÜNCEL HABERLER



***GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 18.620.000 TL tutarlı Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 20.08.2020 tarihinde kamuya duyurmuş olduğumuz finansman bonosu ihracımıza planlanandan fazla talep gelmiş olması sebebiyle

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.10.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Özel Sektör Finansman Bonosu
Planlanan Nominal Tutar 18.620.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 95
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %13,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %14,19
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMKK2016
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.08.2020
Kupon Sayısı 1

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
20.08.2020 tarihinde kamuya duyurmuş olduğumuz finansman bonosu ihracımıza planlanandan fazla talep gelmiş olup 18.620.000 TL nominal olarak satış gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870848


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 4,40 371.666.694 % 10,00  
BFREN 843,80 23.892.161 % 10,00  
EMKEL 3,30 9.548.196 % 10,00  
IZMDC 17,82 4.246.554 % 10,00  
PKENT 715,00 728.659 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3769 7,3800 % 0,60  
Euro 8,6989 8,7107 % 0,83  
Sterlin 9,6213 9,6695 % 0,49  
Frank 8,0732 8,1218 % 0,73  
Riyal 1,9623 1,9721 % 0,62  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.932 -8,94  
Altın Gr. 459 459 1,02  
Cumhuriyet 3.066 3.113 -22,00  
Tam 3.052 3.129 11,44  
Yarım 1.475 1.514 5,53  
Çeyrek 740 757 2,77  
Gümüş.Ons 26,55 26,58 -0,21  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 0,00  
B. Petrol 45,41 45,41 0,48  
Seans Raporu 18:05
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