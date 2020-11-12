GLB******GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

BIST En Aktif Hisseler11:13
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,8313
|7,8393
|% 0,57
|Euro
|9,2244
|9,2555
|% 0,73
|Sterlin
|10,3399
|10,3918
|% 0,72
|Frank
|8,5574
|8,6089
|% 1,09
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 0,93
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|2,66
|Altın Gr.
|473
|473
|5,66
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,11
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,09
Seans Raporu 11:13
- 11:27XU100 Endeks 1, 291 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 14, 376.00 milyon TL de
- 11:27DOAS Yüzde 9.98 oranında artışla 28.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 690, 681 adet işlem
- 11:26SEKUR Yüzde 4.71 oranında artışla 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 559, 757 adet işlem
- 11:25SEKUR Yüzde 4.96 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 659 adet işlem
- 11:22 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, YKBNK, ASELS